In beeld: zo vierden middelbare scholen in de Noordkop vandaag Paarse vrijdag

De dag ging ook niet geruisloos voorbij op de scholen in de Noordkop. Bij de Helderse scholengemeenschap Scholen aan Zee werd er vandaag niet alleen aandacht aan besteed door middel van vlaggen en de oproep om paars te dragen, maar werden ook met krijtverfspuitbussen in het klein regenboogzebrapaden gemaakt.

Rsg Wiringherlant in Wieringerwerf had het iets ingetogener aangepakt dan vorige jaren, maar had toch een versierde aula, er werd een kledingwedstrijd gehouden en leerlingen liepen in de pauze rond om nagels te verven of haarspray op te spuiten. In de ochtend werden roze mondkapjes uitgedeeld op school.

Paars feestje

De Texelse middelbare school OSG de Hogeberg had een paarse ballonnenboog opgezet, een paarse fotomuur (degene met de leukste foto kon een prijs winnen) en docenten waren in het paars gekleed. De schmink stond klaar. "Het is een paars feestje", zegt Nienke de Visser van OSG de Hogeberg, "tenminste, voor zover het kan in deze tijden."

Oud-leerlingen van het Regius College Maarten Moeijes en Bas Hageman blikten vandaag met NH Nieuws terug op het oprichten van de Paarse Vrijdag Krant: "We droegen allemaal paarse kleding, maar we wilden ook vertellen: waarom?"

Hieronder een impressie van de dag: