Programmamaker blikt terug op twee jaar 'Onze man op Texel': "Ik zal het missen"

"De stijgende populariteit van Texel was de reden dat ik twee jaar geleden voorstelde om een programma over Texel te maken", vertelde NH-programmamaker Ron Flens vanmiddag in het NH Radio-programma Lunchroom. "Texel is een paar jaar geleden in de reisgids Lonely Planet terechtgekomen als een van de hotspots van de wereld waar je naartoe moest. Het toerisme is daarmee in een stroomversnelling terechtgekomen."

Ron: "Ik ben vooral op zoek gegaan naar de authentieke plekken en Texelaars. Zoals Cocky Penha, zij is de bekendste kapster op Texel. Ik kende haar nog van vroeger, maar ik had haar eigenlijk nog nooit gesproken. Zij is een kleurrijk type en iedereen kent haar. Haar reportage heeft heel veel kijkers getrokken en dit jaar is ze in het RTL-programma van Chantal Komt Werken nog te zien geweest. Zij zegt altijd: 'Maar dat komt door jou hoor!' Ik heb door mijn reportages juist veel meer mensen leren kennen dan uit mijn jeugd toen ik er woonde."

Bekijk hieronder het interview met Cocky Penha. Tekst gaat verder onder de video.