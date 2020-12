Bennebroeker Willem hoeft kerstverlichting niet te verwijderen: "Mogelijk wel aanpassingen nodig"

Omdat mensen niet over de stoep kunnen lopen en mogelijk over de losliggende kabels kunnen struikelen, maakten de handhavers er een melding van. Volgens buurtbewoners zouden ze zelfs hebben gezegd dat Willem zijn kerstmannen helemaal moest verwijderen. Willem, die toen niet thuis was, hoorde het van de buren en baalde enorm. En met hem vele Bennebroekers . De betreffende straat loopt dood en er komen volgens Willem bijna geen wandelaars.

Afgelopen maandag zagen surveillerende handhavers de twee kerstmannen staan aan de Wilhelminalaan. Willem heeft ze over de volledige breedte van beide stoepen geplaatst en daartussen een kabel over de straat gelegd. Dat doet hij nu dertien jaar lang rond de kerstdagen.

Volgens een voorlichter van de gemeente Bloemendaal is het allemaal een storm in een glas water en is de ontstane commotie in het dorp 'voorbarig en onterecht'. Van het verwijderen van de kerstmannen zou namelijk nooit sprake zijn geweest, maar moet er wel goed naar de veiligheid worden gekeken.

Aanpassingen

Blokkeren de kerstmannen de stoep niet te veel? Zorgen de losse kabels niet voor struikelpartijen en is het wel brandveilig genoeg? Het zijn vragen waar de gemeente nu onderzoek naar doet en dat kan betekenen dat er wat aanpassingen moeten worden gedaan aan de kerstversiering.

De gemeente betreurt dat er in de buurt onduidelijkheid is ontstaan. Daardoor zouden de handhavers nu onterecht in een kwaad daglicht zijn komen te staan. "Ze nemen juist hun verantwoordelijkheid om goed naar de kerstversieringen te kijken. Ze doen dat om de buurt veiliger te maken en laten we er met zijn allen voor zorgen dat ze gewoon hun werk kunnen doen. Stel, er zou tóch iemand over een kabel struikelen, dan vragen mensen toch ook waarom we er niet eerder iets aan gedaan hebben?", aldus de woordvoerder.

'Liefst zo laten staan'

Willem is blij dat hij zijn kerstmannen niet op zolder hoeft te zetten. Hij wacht rustig af wat voor aanpassingen er eventueel nodig zijn en werkt daar dan aan mee. "Maar het liefst laat ik de kerstmannen op dezelfde plek staan, zo staan ze het mooist. Ik vind het wel erg jammer dat de handhavers tot nu toe nog niet naar me toe zijn gekomen om een en ander uit te leggen. Dan hadden we er rustig met elkaar over kunnen praten."