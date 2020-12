Vlammen slaan tegen het raam na een harde knal voor een huis in Den Helder

DEN HELDER - Een harde knal en vervolgens vlammen die tegen haar raam sloegen: dat is wat een bewoonster aan de Scheldestraat in Den Helder gisteravond meemaakte. Het bleek een bewuste actie te zijn, want de dader zag ze nog snel wegrennen.

De vrouw zat in een stoel bij het raam toen het gebeurde. Huisgenoten van haar renden naar buiten en blusten het vuur. Ze konden echter niet voorkomen dat het huis beschadigd raakte.

De vermoedelijke dader was in het donker gekleed en had een capuchon op. De politie geeft aan dat nog niemand is aangehouden. Er wordt onderzocht wat er is gebeurd (waaronder ook wat er is ontploft) en of het een gerichte actie was tegen de vrouw.