Timber moet Champions League-debuut bekopen met ontstoken alvleesklier

AMSTERDAM - Jurriën Timber had zijn Champions League-debuut in de hoofdmacht van Ajax wel anders voorgesteld. De verdediger liep tegen Atalanta Bergamo binnen een paar minuten een ontstoken alvleesklier op. Het is nog onbekend hoelang hij eruit ligt.

In de blessuretijd kwam Timber in het veld voor Lisandro Martinez. Na een botsing met Atalanta-keeper Pierluigi Gollini moest hij noodgedwongen weer naar de kant. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat hij een ontstoken alvleesklier had opgelopen.

Nieuwe tegenslag

Voor Timber is het de tweede tegenslag in korte tijd. In oktober raakte de talentvolle verdediger al geblesseerd aan zijn hamstring. Daardoor moest hij drie weken vanaf de kant toekijken.

Via de zaakwaarnemer van Timber kwam naar buiten dat Timber een ontstoken alvleesklier had opgelopen. Hij plaatste onderstaande afbeelding in zijn Instagram-story.