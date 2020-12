"Coronapatiënt had twee minuten om zijn vrouw te bellen dat hij aan beademing moest"

NOORD-HOLLAND - De coronacrisis heeft nu al maanden een enorme impact op onze provincie, waarin de ziekenhuizen aan de frontlinie staan van de bestrijding van het virus. In de vijfdelige podcastserie Coronastrijders praat presentator Arend de Geus met medewerkers van verschillende ziekenhuizen over de gevolgen van corona.

In de tweede aflevering staat het thema spoed centraal. Het ziekenhuispersoneel dat spoedzorg verleent, werkt altijd onder hoge druk en die is zeker niet minder geworden, vertelt verpleegkundige Lysanne Scheurwater op de spoedeisende hulp in het Tergooi.

"Ik liep met mijn patiënt naar boven, toen de IC-arts zei: 'Weet de patiënt al dat hij aan de beademing gaat? Ik had zelf al zoiets van: 'aan de beademing, hoezo?', maar toen had die man dus nog welgeteld twee minuten om zijn vrouw te bellen dat dat ging gebeuren."

Luister hier naar de volledige podcast: