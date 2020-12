Paarse Vrijdag op het St. Ignatius: "Op sommige dagen ben ik een jongen, op andere een meisje"

AMSTERDAM - Het is de tweede vrijdag van december, en dus is het Paarse Vrijdag. Op deze dag gaan veel scholieren in het paars naar school om LGTBQI+ jongeren te steunen. De vijftienjarige Loki is derdejaars op het St. Ignatiusgymnasium in Amsterdam-Zuid. Loki kwam er deze zomer achter dat zij of hij genderfluïde is.

"Vandaag ben ik een jongen." Loki is genderfluïde. "Dat betekent dat ik op sommige dagen een jongen ben, en op sommige dagen een meisje. En heel soms ben ik non-binair, dus geen van beiden. Maar meestal wissel ik tussen een jongen of een meisje zijn."

Bij Loki op school dragen sommigen leerlingen paars, in de hal hangen paarse slingers en in de aula paarse ballonnen. Het St. Ignatius pakt groots uit op Paarse Vrijdag, want het is nog steeds nodig zegt Ilse, leerling en een van de organisatoren. "Homo, flikker, het zijn nog steeds veelgebruikte scheldwoorden. Dat willen we niet meer, zodat mensen zich veilig kunnen voelen op school en gewoon zichzelf kunnen zijn."

Noorse god

Loki ging eerst met een andere naam door het leven. Welke naam wil hij - vandaag is Loki een jongen - liever niet zeggen. "Ik voelde me niet meer comfortabel onder mijn eigen naam, dus ging ik op zoek naar een andere. Loki is een Noorse god, en in de mythe is hij ook genderfluïde. Daarom vond ik het een leuke naam, en ook een naam die goed bij me past."

Na de zomervakantie kwam Loki dus op school als genderfluïde. Ze was bang voor de reacties, maar het viel allemaal reuze mee. "Ik had verwacht dat sommige mensen het niet zouden accepteren. Maar toen ik het aan de klas vertelde accepteerden de mensen het wel." Loki vindt het goed dat Paarse Vrijdag er is. "Voor mij is het best wel belangrijk. Omdat ik dan het idee heb dat ik mezelf kan zijn, en anderen kan vertellen over mijn verhaal, en waar ik doorheen ben gegaan. En dat zij ook zichzelf kunnen zijn."