Medewerkers distributiecentra staken 'ondanks druk van werkgever Detailresult'

VELSEN-NOORD - Medewerkers van diverse distributiecentra hebben uit onvrede het werk neergelegd. "Supermarkten hebben de afgelopen periode zoveel geld verdiend over de ruggen van hun medewerkers, en dan worden wij gekort op ons salaris? Dat is onacceptabel", aldus Job Redeker, een van de stakers in Velsen-Noord.

FNV

Vandaag is de tweede stakingsdag. Gisteren stonden de stakers in Leidschendam, maar vandaag bij distributiecentrum Detailresult in Velsen-Noord, dat de bevoorrading doet voor Dekamarkt en Dirk van de Broek. De medewerkers van de distributiecentra eisen een loonsverhoging van 5 procent en willen dat de toeslagen voor het werken op zondag en op feestdagen overeind blijven. De werkgevers willen de zondagtoeslag per 1 januari halveren, want 'die toeslag is niet meer van deze tijd'. "Daar zijn wij het dus totaal niet mee eens, voor zoveel werknemers is dit een cruciale aanvulling op hun salaris", zegt Erna Bosschart van de FNV.

Redeker, die sinds vanochtend 10.00 uur met nog vijftig andere collega’s in Velsen-Noord staat, is leidinggevende op de versafdeling bij het distributiecentrum in Velsen-Noord. "Het kan toch niet zo zijn dat supermarkten de afgelopen maanden zoveel heeft kunnen cashen en dan moeten wij het doen met een minimale loonsverhoging" zegt hij. "Wij gaan er dus sowieso allemaal op achteruit, en dan heb ik het nog niet eens over de weekendkrachten die nog meer moeten inleveren." Druk uitgeoefend Michiel Al is de actiecoördinator vanuit het FNV en tevens 2e onderhandelaar van de CAO. Hij staat ook bij het distributiecentrum in Velsen-Noord en hoewel hij zeer tevreden is over de opkomst merkt hij wel het effect van de druk die de Detailresult Groep heeft uitgeoefend op werknemers om niet te staken. Dit is vooral te merken aan het feit dat de Poolse werknemers niet staken, stelt Al. "Er werken veel Poolse uitzendkrachten bij Detailresult en zij zijn echt onder druk gezet om gewoon door te werken. Als zij zouden gaan staken, is de kans groot dat ze hun baan verliezen en daarmee hun werkvergunning waardoor ze rechtsomkeert terug naar Polen kunnen."

Sinds gistermiddag staken de werknemers van het distributiecentrum en zolang de werkgevers niet met een goed bod komen, gaan de acties door, laat Bosschart weten. "We doen het wel op een manier dat klanten er geen hinder aan ondervinden, dus niet elke dag bij hetzelfde distributiecentrum of supermarkt", zegt Bosschart. Redeker gaat voorlopig door met actievoeren. "Ik ga door tot er echt goede afspraken zijn gemaakt waar niet alleen de werkgevers maar ook de werknemers baat bij hebben", zegt hij gedecideerd. "Iedereen heeft recht op een goede CAO, en zolang dat niet het geval is, blijf ik staken."

Reactie Detailresult Groep "Er wordt momenteel voor het distributiecentrum actie gevoerd door enkele medewerkers van het distributiecentrum in samenwerking met de FNV. Alle medewerkers worden in staat gesteld om hier aan mee te doen. Daarnaast streven wij er naar om de bevoorrading naar onze supermarkten zonder vertraging te laten verlopen zodat onze klanten hier geen hinder van ondervinden. Wij hopen dat er snel een akkoord komt over de nieuwe CAO. Onze medewerkers hebben recht op duidelijkheid hierover."