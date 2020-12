Hilversum neemt maatregelen tegen verwachte drukte: eenrichtingsverkeer in winkelstraat

HILVERSUM - Hilversum neemt extra maatregelen om de te verwachte drukte in winkelstraten beheersbaar te houden. Als het te druk wordt, gaat er onder meer eenrichtingsverkeer gelden in de winkelstraten.

Twee weken geleden, rond Black Friday, werd het op zaterdag even zo druk in het Hilversumse winkelcentrum, dat de Kerkstraat even afgesloten moest worden. De 'druktemeter' kleurde donkerrood. Ook afgelopen zaterdag was het even spannend, toen meer mensen dan verwacht toch naar het centrum kwamen om de laatste sinterklaascadeau's te kopen.

Met de kerstdagen voor de boeg houdt Hilversum er rekening mee dat het ook de komende weekenden druk kan worden. Als het nu te druk dreigt te worden, wil Hilversum eerder ingrijpen door de drukke Kerkstraat tijdelijk eenrichtingsverkeer te maken.

Als het te druk wordt, wordt op een groot mobiel tekstbord aangegeven dat er eenrichtingsverkeerd geldt. Via social media worden mensen ook opgeroepen het centrum te mijden.

Omlooproute

Ook wordt publiek sneller geadviseerd om een omlooproute te nemen. Hilversum deelt daarvoor plattegronden uit op straat. Deze plattegronden worden ook getoond op grote schermen in het centrum.