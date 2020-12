28-jarige Lutjebroeker aan verwondingen overleden na ongeluk op Westfrisiaweg

ZWAAG - Een 28-jarige man uit Lutjebroek is gistermiddag om het leven gekomen na een ongeluk op de Westfrisiaweg bij Zwaag. Dat meldt de politie. Het slachtoffer reed langzaam over de N307, toen een vrachtwagen achterop zijn auto klapte.

Hulpdiensten snelden naar de plek van het ongeluk toe, en ook werd een traumahelikopter opgeroepen. De bestuurder, die zwaar gewond was, is naar het ziekenhuis vervoerd. Hij overleed daar later aan zijn verwondingen.

Volgens getuigen reed het slachtoffer langzaam over de Westfrisiaweg, mogelijk vanwege motorpech. De vrachtwagenchauffeur, die in dezelfde richting reed, zag volgens de politie de auto te laat en klapte er hierdoor met zijn vrachtwagen achterop. De 22-jarige vrachtwagenchauffeur uit Zwaag, is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De politie heeft een verder onderzoek ingesteld.