Afwijzing buurtbemiddeling Den Helder leidt niet tot meer meldingen bij politie

DEN HELDER - Het afwijzen van alle niet-urgente buurtbemiddelingsverzoeken heeft niet geleid tot meer meldingen van burenruzies bij de politie. Dat laat de politie desgevraagd weten aan NH Nieuws. Er zijn de afgelopen twee maanden geen aangiftes gedaan voor een burengerucht of overlast en het aantal klachten is gelijk aan vorig jaar.

In december zijn tot nu toe zeven meldingen bij de politie binnengekomen en zowel in oktober als november meer dan 50. Vorig jaar kwamen er elke maand meer dan 50 meldingen binnen over burenruzies. "Het zijn veel meldingen", zegt politiewoordvoerder Erwin Sintenie. "Velen worden afgehandeld door wijkagenten, en vanwege corona bij voorkeur telefonisch."

Buurtbemiddeling Den Helder gaf eerder deze week aan dat, door de coronacrisis, alleen nog nijpende zaken worden opgepakt. "Ik mag mijn eigen kleinkinderen niet eens zien en dan zou ik wel mijn vrijwilligers, die doorgaans gepensioneerd zijn, burenruzies laten oplossen. Dat kan niet, vind ik", zo zei Johan van 't Zand van Buurtbemiddeling Den Helder eerder.

Buurtbemiddeling wordt onder meer ingezet naar aanleiding van meldingen van de politie. Bewoners zelf, gemeentelijke wijkregisseurs, maar ook buurtcoörporaties kunnen buurtbemiddelaars inschakelen als ze dat nodig vinden.