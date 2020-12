Wereldkampioen Carlsen trekpleister op Tata Steel-schaaktoernooi

WIJK AAN ZEE - Magnus Carlsen is weer de trekpleister op het Tata Steel-schaaktoernooi. De Noorse wereldkampioen is er volgende maand in Wijk aan Zee voor de zeventiende keer bij. Anish Giri is de Nederlandse troef op het toernooi.

Carlsen heeft het toernooi zeven keer gewonnen. Vorig jaar moest de Noor de zege in de finale laten aan de Amerikaan Fabiano Caruana. Caruana is ook weer van de partij.

Anish Giri is de Nederlandse troef op het toernooi in sporthal De Moriaan. Giri verheugt zich op het evenement. "Maar tegelijkertijd zal het gek voelen weer een echt toernooi te spelen. Door corona hebben we alleen digitale matches gespeeld", zegt hij op de website van het toernooi. Jorden van Foreest (21) is de andere Nederlandse deelnemer. Met het Iraanse wonderkind Alireza Firouzja (19) vertegenwoordigt hij de jeugd onder de grootmeesters.

Alle grootmeesters in actie

Viswanathan Anand ontbreekt in het deelnemersveld. De schaker uit India deed twintig keer mee. In 2003, 2004 en 2006 (gedeeld met Veselin Topalov) won hij het toernooi. De oorzaak van zijn absentie is niet bekend.

Voor het eerst zullen alleen de grootmeesters in Wijk aan Zee in actie komen. De vier- en tienkampen van de amateurs zijn vanwege corona geschrapt. De toppers gaan hun partijen achter plexiglas spelen op een podium in het midden van de sportzaal . Er zal mondjesmaat publiek worden toegelaten.

Het toernooi in Wijk aan Zee is van 15 tot en met 31 januari.