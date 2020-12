Verdachten ramkraak PC Hooftstraat aangehouden na achtervolging

AMSTERDAM - Voor de derde keer deze week is een winkel in de stad doelwit geworden van ramkrakers. Vannacht was een kledingwinkel in de PC Hooftstraat in Zuid de klos. De voordeur is er eruit gereden en er werden dure merkjassen uit de winkel gestolen.

De politie was er snel bij en kreeg de twee verdachten, die er op een motorscooter vandoor gingen, in het vizier. Ook de politiehelikopter werd ingezet. 'Door goed samenspel van de collega's op de weg en in de lucht konden de verdachten bij de Vrije Geer in Nieuw-West worden aangehouden', vertelt een politiewoordvoerder.

Een verdachte dacht via een sloot te kunnen ontkomen maar werd uiteindelijk aangehouden in de Blankebergestraat. De opgepakte mannen zijn twee Amsterdammers van 25 en 30 jaar.

Het is de derde ramkraak in een week tijd in de stad. Eerder deze week was het raak bij een tabakswinkel op het Hoofddorpplein en bij het World Fashion Center aan het Koningin Wilhelminaplein in Nieuw-West. Daar werden geen verdachten aangehouden. Uiteraard wordt onderzocht of de twee opgepakte mannen hier ook betrokken bij zijn geweest.