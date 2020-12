Tweede verpleeghuis Nieuw-Vennep in quarantaine na corona-uitbraak

NIEUW-VENNEP - In verpleeghuis Westerkim zijn zes bewoners besmet geraakt met het coronavirus. Erik Zwart, bestuurder van stichting PCSOH, laat weten maatregelen te nemen om het virus niet verder te laten verspreiden. Zo is er op twee etages geen bezoek toegestaan dit weekend en draagt het personeel beschermende kleding.

"Naast de zes besmette bewoners zijn er ook twee personeelsleden positief getest op het coronavirus", vertelt bestuurder Erik Zwart. "Vijf van de besmette bewoners wonen op de tweede etage van het verpleeghuis. De andere woont op de eerste".

Vanaf vandaag is geen bezoek toegestaan en dat geldt in ieder geval tot maandag. Zwart: "Dan gaan we alle bewoners en betrokken medewerkers opnieuw testen en kunnen we de situatie opnieuw beoordelen."

Tweede uitbraak Nieuw-Vennep

Naast de uitbraak in de Westerkim werd deze week ook een uitbraak bekend in een vestiging van Cordaan, in het Zomerpark. Daar zijn bijna zeventig besmettingen onder personeel en bewoners. Dat verpleeghuis gaat in ieder geval voor twee weken op slot voor bezoekers. Bewoners mogen nog wel uit hun kamer en er zijn uitzonderingen waardoor bezoek toch welkom is.

Vaccin

Waar nu nog maatregelen worden genomen tegen de verspreiding van het virus, komt het vacccin in zicht. "Het is voorlopig nog wel heel onduidelijk wie hem gaat uitrijken", vertelt bestuurder Zwart. "We wachten de plannen nog even af, we zijn ook een kleine locatie dus ik volg meestal de rest. We zijn natuurlijk wel dingen aan het voorbereiden en hebben contact met de bedrijfsarts. Daarnaast merken we ook dat de bereidheid onder bewoners grotendeels positief is. Er is een groot aantal mensen dat zich in wil laten enten, daarnaast zijn er ook nog mensen die twijfelen en een groep bewoners die het niet ziet zitten", besluit Zwart

De Westerkim is een verpleeghuiscapactiteit van 36 appartementen. Er zijn daarnaast ook zorgappartementen waar thuiszorg wordt verleend.