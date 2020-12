LIVE NH Sport: Telstar - Almere City FC en FC Volendam - FC Den Bosch

Daarbij hield de Amsterdammer ongetwijfeld geen rekening met een waslijst aan afwezigen. Gisteren constateerde NH Sport-verslaggever Thomas Brood dat er liefst negen spelers op de training ontbraken en dat het maar de vraag is wie Jonker in de topper tegen Almere City zou kunnen opstellen.

De spelers van Telstar trekken vanavond een speciaal tenue aan waarmee zij op Paarse Vrijdag de actie steunen voor diversiteit in het voetbal, waarin iedereen welkom is. Alle cornervlaggen in het betaalde voetbal hebben de kleuren van de regenboog en de aanvoerders dragen een band met #OneLove, voetbal verbindt.

Ruim twee uur eerder op de avond gaat de bal rollen in Volendam. Het elftal van trainer Wim Jonk speelt de laatste thuiswedstrijd van dit jaar tegen FC Den Bosch. Een laagvlieger; de Brabanders staan op de voorlaatste plaats in de eerste divisie.

Virtueel broodje bal

In de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch zijn de Volendammers in samenwerking met de Voedselbank een actie gestart. Idee is om ervoor te zorgen dat mensen, die het niet breed hebben, in de decembermaand toch iets lekkers kunnen eten. Via de website fcvolendam.nl/broodjebal kunnen mensen een digitaal broodje bal met mayo, mosterd, uitjes etc. bestellen. De opbrengst gaat naar de Voedselbank. De actie loopt tot en met 18 december.

FC Volendam - FC Den Bosch begint om 18.45 uur. Het duel is rechtstreeks te volgen op NH Radio.

NH Sport is er tot 23.00 uur vanavond. Presentatie is in handen van Rob Mooij en Stef Swagers. Zij houden je uiteraard op de hoogte van alle andere duels in de eerste divisie waaronder De Graafschap - Jong Ajax.