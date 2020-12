Fons Vitae Lyceum over op onlinelessen tot 8 januari

AMSTERDAM - Het Fons Vitae Lyceum in Oud-Zuid gaat over op onlinelessen. Dat heeft de school aan de ouders bekendgemaakt.

Door een oplopend aantal besmette leerlingen en docenten op het Fons Vitae zal de middelbare school vanaf maandag 14 december tot en met vrijdag 8 januari overgaan op onlinelessen.

"Het lijkt erop dat leerlingen zowel in de privésfeer besmet raken als elkaar op school besmetten. Tevens ervaren we dat de lessen onrustiger worden doordat veel leerlingen thuis het onderwijs volgen", laat het Fons Vitae aan de ouders weten.

Het lyceum had al een aantal klassen naar huis gestuurd, maar ziet zich nu genoodzaakt volledig over te gaan op onlinelessen. Alleen de examenklassen zullen nog fysiek les krijgen, in verband met toetsen in januari. Ook kunnen leerlingen die moeite hebben met onlinelessen zich melden.

Begin deze maand liet ook de P.J. Troelstraschool weten dicht te gaan wegens een te hoog aantal coronabesmettingen.