Hoe vier je kerst? En ga jij je laten vaccineren? Doe mee aan NH panel-onderzoek

NOORD-HOLLAND - Je kan het jaar 2020 bijzonder noemen, en dan zijn we nog niet eens helemaal aan het einde. We zijn benieuwd hoe je aankijkt tegen de afgelopen coronaperiode, maar ook hoe je kerst en oud en nieuw gaat vieren. En ga jij je gelijk laten vaccineren, zodra het kan? Doe mee aan het NH Nieuws Panel corona-onderzoek en geef je mening!

Ook zijn we benieuwd naar je mening over het laatste steunpakket van 3,7 miljard euro en het horecaprotest, waarbij verschillende afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben aangekondigd op 17 januari toch open te gaan, ondanks dat het kabinet dit verbiedt.

Naar verwachting kan er vanaf begin 2021 begonnen worden met vaccineren en zijn er genoeg vaccins om in de eerste helft van het jaar zo'n twaalf miljoen Nederlanders in te enten. Ga jij daar gelijk gebruik van maken?

Zoals het er nu naar uitziet mag je maximaal drie mensen thuis ontvangen tijdens de kerstdagen en oud en nieuw. En wellicht worden dat er nog minder als het kabinet met strengere regels komt. Wat doe jij: nodig je 'gewoon' de hele familie uit of heb je wellicht een andere creatieve oplossing gevonden om de feestdagen op een goede manier te vieren?

NH Nieuws Panel

Gemiddeld één keer per maand zullen de panelleden via de e-mail een online vragenlijst krijgen. Je bepaalt natuurlijk zelf of je meedoet. Als je niet meer wilt meedoen, meld je je weer af. Inmiddels telt het NH Nieuws Panel zo'n 3.800 leden.