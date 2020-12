Hoorn wil centrum 'spannend houden' om nóg meer lege etalages te voorkomen

HOORN - Zoals in veel andere steden komen er ook in de binnenstad van Hoorn steeds meer winkels leeg te staan, en dat maakt het centrum er niet aantrekkelijker op. Het college vindt de situatie zo nijpend, dat ze het bestemmingsplan onder de loep wil nemen, al is het niet ondenkbaar dat het centrum zo snel verpauperd dat geen enkele ondernemer zich er meer wil vestigen.

Winkelleegstand centrum noopt Hoorn tot creatieve oplossingen - NH Nieuws

"Doodzonde", zegt een voorbijganger over de talloze lege etalages. Bovendien heeft de leegstand volgens hem nu al z'n weerslag op de aantrekkingskracht van het centrum. "Ik merk dat het op zaterdag hier op de Grote Noord veel stiller is dan een paar jaar geleden." Een vrouw vreest dat als de trend zich doorzet de binnenstad in 'een soort spookstad' verandert. "Zoals zoveel andere steden." Inmiddels heeft de gemeente een subsidieregeling in het leven geroepen waarmee leegstaande winkels laagdrempelig tot woningen kunnen worden omgebouwd. Voor een woning boven een winkel kan tot 10.000 euro subsidie worden aangevraagd, om een winkel tot woning om te bouwen, stelt de gemeente 7.000 euro beschikbaar. 'Spannend houden' "Maar alleen wonen maakt de binnenstad niet spannender", erkent wethouder Arthur Helling. "En je moet 'm wel spannend houden voor winkelend publiek en toeristen." Helling denkt onder meer aan 'nieuwe economische activiteiten'. "We moeten gaan kijken of we ruimte kunnen gaan bieden aan nieuwe initiatieven."

Vanwege het bestemmingsplan zijn bijvoorbeeld dienstverlenende bedrijven en horecazaken niet welkom, en dat zou best mogen veranderen vindt ook Stacey Majoor, eigenaar van een kledingwinkel. "Ik ga er vanuit dat we het ergste nu wel gehad hebben", zegt hij hoopvol over de almaar groeiende leegstand. "En dat er ruimte komt voor nieuwe initiatieven." Aanpassing bestemmingsplan De wethouder zegt voor de camera van NH Nieuws toe begin volgend jaar in conclaaf te gaan met de gemeenteraad over de aanpassing van het bestemmingsplan. "Daarna gaan we kijken wat dat betekent voor de procedures en veranderingen."