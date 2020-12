Europese uitschakeling komt hard aan bij Jansen en Koopmeiners

RIJEKA - AZ is donderdagavond uitgeschakeld in de Europa League. De Alkmaarders verloren met 2-1 van HNK Rijeka en weten daardoor dat Europese overwintering er niet meer in zit. Interim-trainer Pascal Jansen en aanvoerder Teun Koopmeiners deelden dezelfde mening: "Deze komt heel hard aan."

"Dit is hard en vervelend. Je speelt wedstrijden om te winnen en dit was er eentje die je moest winnen om sowieso door te gaan", vertelt Jansen voor de camera van NH Sport. "Tijdens de wedstrijd heb je misschien zelfs aan een gelijkspel genoeg om door te gaan, maar het mocht niet zo zijn."

"De eerste helft was het redelijk, niet meer dan dat", analyseert de oefenmeeser. "Het tempo mocht wel wat meer omhoog, maar je weet ook dat je rustig moet blijven omdat zij goed zijn in de omschakeling. Na de 1-1 heb je het gevoel van 'nu gaat het gebeuren'. Er ontstond een fase waarin wij de bovenliggende partij waren, maar dan moet je dat wel omzetten in kansen en doelpunten."

Rode kaart

Jesper Karlsson ontving zo'n tien minuten voor het einde van de wedstrijd een rode kaart. Dat het niet de eerste rode kaart voor AZ is dit seizoen, is een understatement. "Ik vind dat uitermate vervelend. Wij moeten zorgen dat we uit dit soort situaties blijven. Het is niet alleen deze wedstrijd, want we hebben er dit seizoen inmiddels al zo'n zes gehad. Dat is natuurlijk te bizar voor woorden. We hebben wel een aantal jongens in de ploeg die wat snel aangebrand zijn, maar dan nog.. Uiteindelijk komen we in de eindfase met tien man te staan, terwijl we elf man nodig hebben om die overwinning uit het vuur te slepen", aldus Jansen.

Bekijk het volledige interview met Jansen in onderstaande video. Tekst gaat verder onder de video.