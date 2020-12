Hilversum steunt voedselbank met wensen voor 2021 in kerstboom voor station

De jonge scholieren van de bassisschool Avonturijn mochten gisteren de allereerste 'wensballen' in de metershoge kerstboom hangen. De afgelopen week hebben ze op school besproken wat ze wensen voor volgend jaar. Ze schreven hun wens op kerstversiering om deze in de boom te hangen. "Ik wens dat iedereen gelukkig zal zijn in het nieuwe jaar", staat er bijvoorbeeld op een van de 'ballen'.

Hilversummers kunnen nu het voorbeeld van de scholieren volgen. Hilversum Marketing roept dorpsgenoten op om een papieren kerstornament te kopen om er volgens een mooie wens op te schrijven. Zo'n wens kan over van alles gaan: een mooie reis, een andere baan of een goede gezondheid.

Voor de voedselbank

Er staat dus wel wat tegenover, want een wens plaatsen in de boom is niet gratis. Alleen in ruil voor een donatie voor de voedselbank mag er een wens in de boom worden gehangen. Het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor de voedselbank.