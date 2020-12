Ajax Vrouwen kunnen niet stunten tegen Bayern München

AMSTERDAM - Ajax is er niet in geslaagd om een resultaat te halen uit het Champions League-duel met Bayern München. De ploeg van Danny Schenkel hield knap stand tegen de Duitse grootmacht, maar zag in de tweede helft toch toe hoe de bezoekers naar een 1-3 overwinning uitliepen.

Ajax bewees vanaf de eerste minuut niet bang te zijn voor de Duitse ploeg, die vorig seizoen pas in de kwartfinale nipt werd uitgeschakeld door Olympique Lyon. Tot grote mogelijkheden kwamen de Amsterdammers echter niet. Dat was in het tweede bedrijf wel het geval. Een corner van Victoria Pelova leek in het doel te vallen, maar Marina Hegering zorgde er namens Bayern voor dat er 0-0 op het scorebord bleef staan.

Doelpunten

Een half uur voor het einde van de wedstrijd kwam er dan toch een einde aan de doelpuntendroogte op De Toekomst. Ongelukkig, want Ajacied Kay-Lee De Sanders liep de bal achter haar eigen keeper Lize Kop. Toen Sydney Lohmann even later profiteerde van balverlies van Vanity Lewerissa en de 0-2 binnenwerkte, leek de wedstrijd definitief beslist in het voordeel van de Duitsers.

