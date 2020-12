Beste 'Junior Cyber Agents' gehuldigd: "Je leert met hackers omgaan"

ZAANSTAD - Uit ruim 200 Zaanse kinderen zijn de vijf beste 'Junior Cyber Agents' vandaag digitaal gehuldigd door de politie en burgemeester Jan Hamming. Agent Joost is heel trots op zijn nieuwe "collega's". De 11-jarige Finn was de allerbeste. Met ruim 12.000 punten versloeg hij zijn concurrenten met gemak.

Om bewustwording te creëren over cybercriminaliteit en de risico's online heeft gemeente Zaanstad, in samenwerking met de politie en Noord-Holland Samen Veilig, kinderen geënthousiasmeerd om de beste Junior Cyber Agent te worden. Kinderen kunnen dit worden via het spel Hackshield.

Identiteitsfraude, cyberpesten en privacymisbruik

Het online spel is gemaakt voor kinderen tussen de acht en twaalf. De jongste gehuldigde is dan ook nog maar negen jaar oud. In de game gaan de kinderen op avontuur met Sanne en André en samen vinden zij de oplossingen voor digitale problemen, zoals identiteitsfraude, cyberpesten en misbruik van privacy. In het spel kunnen kinderen ook volwassenen betrekken bij de opdrachten.

De digitale leefwereld is één van de vijf pijlers van gemeente Zaanstad, die horen bij het plan Back on Track: "We willen jongeren weerbaar maken voor de risico’s van de online wereld en pakken tegelijk digitale afpersing en andere online criminele activiteiten aan", laat de gemeente weten.