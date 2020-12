Na de coronacrisis weer een museum en theehuis gevestigd in 'Paviljoen van Toen'

Het gebouw aan de Borneolaan, tegenover het Timorpark, zal straks onderdak bieden aan een museum met daarin spullen en foto's uit de collectie van Stichting Afgestoft en een koffie- en theehuis van onderneemster Angenieta Amoureus.

"We zullen de koepel inrichten met foto's en gebruiksvoorwerpen uit vervlogen tijden en daarnaast wisselende thematentoonstellingen houden", zegt Laurens van Zoonen van Stichting Afgestoft. In het paviljoen wil Afgestoft tevens beameravonden en lezingen houden. Eerder had de stichting een leegstaand winkelpand aan de Zuidstraat hiervoor in gebruik.

Het Paviljoen van Toen wordt de komende weken ingericht en gaat open zodra het landelijk coronabeleid dat toelaat.