Unicef maakt graffitikunstwerk voor miljoenen kinderen op de vlucht

Elke losse doos is ook een klein kunstwerkje op zich; de graffiti-artiesten hebben de bovenkant van elke doos namelijk beschilderd. "We hebben vooral geprobeerd om het een beetje kleur te geven", vertellen de trotse kunstenaars tijdens de onthulling in de NDSM-loods. Ze vinden het mooi dat ze met hun talent een bijdrage kunnen leveren aan kinderen die het moeilijk hebben.

Of de beschilderde dozen in een later stadium ook echt bij de vluchtelingkinderen terechtkomen, is nog de vraag. De actie is vooral bedoeld om aandacht te vragen en om mensen over te halen om via Unicef spullen te doneren waar kinderen tekort aan hebben.

Volgens de meervoudig zwemkampioen Ranomi Kromowidjojo gaat dat heel makkelijk. "Je gaat naar de website en daar kan je kiezen of je bijvoorbeeld een warme deken, schoolspullen, medicijnen of voedsel doneert. Daarmee kan je echt het verschil maken voor een kind op de vlucht."