Gudmundsson vervangt De Wit bij AZ tegen Rijeka

RIJEKA - Voor Dani de Wit komt een plek in de basiself in de allesbeslissende wedstrijd tegen HNK Rijeka te vroeg. De middenvelder, die afgelopen weekend tegen FC Groningen (1-2) met een blessure uitviel, begint tegen de Kroaten op de bank. Hij wordt vervangen door Albert Gudmundsson.

In tegenstelling tot de wedstrijd van vorige week tegen Napoli begint Myron Boadu in de spits. Vorige week was die plek nog gereserveerd voor Gudmundsson. Jesper Karlsson, die vorige week ook genoegen moest nemen met een plek op de bank, start tegen Rijeka in de basis. Dat gaat ten koste van Zakaria Aboukhlal. Yukinari Sugawara is op rechtsachter de logische vervanger van de geblesseerde Jonas Svensson.

Knock-outfase

AZ is bij een overwinning op Rijeka verzekerd van deelname aan de knock-outfase van de Europa League. Als de Alkmaarders gelijkspelen, zijn ze afhankelijk van het resultaat van de andere groepswedstrijd tussen Napoli en Real Sociedad en moeten ze hopen op een nederlaag van Sociedad. Het duel in Kroatië begint donderdag om 18.55 uur.

Opstelling AZ: Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, Gudmundsson, Koopmeiners; Stengs, Boadu, Karlsson