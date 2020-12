Cateraar heeft moeite om in de verzadigde horecasector een plekje te bemachtigen

ZWAAG - Nadat gisteren de lockdown is aangekondigd, worden ook de laatste grotere orders geannuleerd bij cateraar Gert Jan Vlasman. "Alles wat we nu hebben staan, staat on-hold", vertelt de cateraar uit Zwaag. Terwijl party- en eventcatering onder de horeca vallen, worden ze volgens Vlasman niet in dat beeld meegenomen. En nu de sector ook concurrentie van andere ondernemers krijgt, voelt de cateraar dat hij steeds meer naar de achtergrond verdwijnt.

Bij de grote klanten van Vlasman - de buurthuizen, sportkantines, horecabedrijven en de bruine vloot - ligt de boel al weken stil of op een laag pitje. Vanuit particulieren zijn de aanvragen nog gering. "Wij opereren meer op de achtergrond", verklaart hij. En dat is ook precies hoe het voor de horecaman voelt. "Wij horen er ook bij, maar eigenlijk zijn wij altijd vergeten." Volgens Vlasman doen veel partycateraars aan maaltijdbezorging, maar hebben particulieren dat nog niet echt ontdekt.

Er staat inmiddels een streep door vier van de vijf grote bestellingen die cateraar Vlasman had staan. "We hadden voor twee scholen een bestelling staan. Maar als de scholen dicht moeten, hoef ik ook niks te brengen", vertelt Vlasman. "En die andere bestellingen waren bedrijven die een alternatieve kerstborrel wilden doen en dat gaat ook niet door."

Afgelopen weken probeerden ondernemers op creatieve manieren aan inkomsten te komen. Het wekte zo nu en dan frustraties op bij Vlasman, die vindt dat ondernemers uit andere branches vaak op de stoel van de cateraar gingen zitten.

Branchevervaging

"Het gaat niet alleen om de horecaondernemers, want dat begrijp ik", vertelt Vlasman. "Wat ik minder goed begrijp, is dat er langs de kant van de weg van alles verkocht wordt. Ze kunnen bij mij een gourmetpakket afhalen, maar dat kan ook bij een boer. Die hebben ook andere bronnen van inkomsten en zouden zich niet branchevreemd moeten bezighouden."

Volgens FNV Horeca geeft Vlasman hiermee een belangrijk signaal af. "Zonder dat zij er invloed op hebben is er een enorme branchevervaging gekomen; andere bedrijven zijn ineens in hun markt actief geworden en daardoor is de sector verzadigd", legt Edwin Vlek van FNV Horeca uit.

'Elke ondernemer moet in deze tijd inventief zijn'

"Die onverwachtse concurrentie in een tijd dat je het al moeilijk hebt kan wanhopig maken. Ik kan me dat goed voorstellen en daar mag best wel aandacht voor zijn", aldus Vlek. Maar Vlek is zich er ook van bewust dat ondernemers dit niet doen om de cateraar de pas af te snijden. "Helaas gebeurt het wel op de markt van de cateraar, maar elke ondernemer moet in deze tijd inventief zijn: als de markt verzadigd is, dan moet je zorgen dat jij eruit springt."

Vlasman richt zich op de gourmetpakketten voor de kleine groepen particulieren, al levert dat lang niet genoeg op. "Je kunt alleen maar winst maken door je aanbod in prijs te verviervoudigen en dat doe je niet. Nu reken je je uren maar niet, alleen de inkoop. Dan verdien je een paar euro en ben je toch weer de dag door."