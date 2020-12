Meeste middelbare scholen vieren Paarse Vrijdag: 'Acceptatie is niet vanzelfsprekend'

Hij weet hoe moeilijk het kan zijn, vertelt hij. "Het aantal zelfmoordpogingen onder lhbtiq+ jongeren is vijf keer zo hoog als onder heterojongeren. Paarse Vrijdag is een prachtig moment voor heterojongeren om aan de lhbtiq+ gemeenschap te laten zien dat ze hun steunen en accepteren."

Drie scholen in de provincie geven aan niet (of niet veel ermee) te doen vanwege drukte rondom de zogeheten toetsweken. Een voorbeeld is het Kennemer Lyceum in Overveen. Wel stuurt rector Peter de Zoete een video rondt waarin hij - zelf homoseksueel - uitlegt hoe belangrijk acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit is.

De dag wordt georganiseerd door het GSA-netwerk van belangenorganisatie COC. Een GSA (Gender & Sexuality Alliance) is een groep scholieren die vindt dat iedereen op hun school moet kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden.

"Om iedereen eraan te helpen herinneren dat acceptie niet vanzelfsprekend is", zegt Olga over het belang van Paarse Vrijdag. Zij is docent op de school Scholen aan Zee in Den Helder.

Uit een rondvraag van NH Nieuws bij 34 middelbare scholen in Noord-Holland, blijkt dat 30 scholen zich inzetten voor Paarse Vrijdag. Zo wordt op het Montessori Lyceum Oostpoort in Amsterdam aan iedere leerling bij binnenkomst een paarse polsbandje en een Paarse Vrijdag Krant uitgedeeld, zijn de gebouwen van het Vitus college in Bussum opgevrolijkt met regenboogvlaggen en heeft Huizermaat in Huizen 1900 euro opgehaald voor regenboogmondkapjes. "En iedereen is gevraagd om paars te dragen", zegt Daniel, docent bij Huizermaat.

Op veel scholen in andere regio's wordt vandaag stilgestaan bij Paarse Vrijdag. Zo worden vier portretten geëxposeerd in de aula van het Stedelijk Dalton College in Alkmaar. Op de foto's zijn twee vrouwelijke koppels te zien en een mannelijk koppel. Zij vertellen binnen het thema - acceptatie van lhbtiq+'s hun persoonlijke verhaal.

Gido Dirkmaat (19) is als stagiair bij deze expositie betrokken. "Ik heb zelf ook geworsteld met mijn seksualiteit, maar heb geleerd dat ik niet in een hokje pas", zegt hij. De jongen is blij dat hij via zijn stage een steentje kan bijdragen aan het vergroten van de acceptatie van lhbtiq+'s.

Vooralsnog wordt Paarse Vrijdag vooral gevierd op middelbare scholen. Ook in Haarlem is dat het geval, maar initiatiefnemer Sade Westerkamp van Stichting Talent en Dreams (STAD) wilde daar verandering in brengen. "Het wordt eigenlijk alleen maar gehouden op middelbare scholen, maar wij willen het wat breder maken." Zo heeft Sade samen met medestagiair Ray het idee uitgewerkt om met behulp van sponsoren honderd gratis vlaggen uit te delen. Veel Haarlemse ondernemers hebben al aangegeven dat ze vrijdag de vlag uithangen.

Ook op scholen in andere regio's van de provincie wordt het belang van Paarse Vrijdag benadrukt. Docent Aude van het Montessori Lyceum in Amsterdam zegt hierover: “Bij veel kinderen wordt er weinig over gesproken thuis. We willen niemand iets verplichten, maar een open gesprek kan wel helpen. We willen vandaag vooral ook aanpakken om te laten zien dat iedereen erbij hoort."