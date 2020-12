Haarlem NL V Primeur in Noord-Holland: 'dansende' bomen op dak Haarlemse parkeergarage

HAARLEM - Ooit een 'dansende' boom gezien? Dat kan nu op het dak van parkeergarage De Kamp in Haarlem. Bij restaurant De Dakkas staan sinds donderdag vier bomen die meebewegen op de wind. Het is de aftrap van wat later misschien wel het hoogste stadspark van Noord-Holland gaat worden.

Een grote kraan takelt donderdagochtend vier bomen van zes meter hoog richting het dak van parkeergarage De Kamp. Ze hebben allemaal een relatief kleine kluit en om die kluit is een constructie gebouwd. Bovenop de garage staan medewerkers van The Urban Jungle Project klaar om de vier bomen op het terras van De Dakkas te plaatsen.

Parkeergarage De Kamp in Haarlem - NH Nieuws / Paul Tromp

Daan Grasveld van The Urban Jungle Project, waar de 'dansende bomen' zijn ontwikkeld, kijkt tevreden toe. "De boom zit in een constructie waarin hij kan 'dansen'. Dus als het hier stevig gaat waaien, dan heeft hij minimaal net zoveel stabiliteit als dat hij met zijn wortels in de grond zou staan." Er komt nu dus geen grote bak met aarde aan te pas, de wortels blijven beperkt tot de huidige ingepakte kluit. Sensoren geven aan wanneer de boom zijn voeding nodig heeft. "Hij groeit niet zo explosief als een boom die met zijn wortels blijft doorgroeien in de grond. Maar dat willen we ook niet, want je hebt op een dak beperkte omstandigheden. Het gaat er vooral om dat hij straks mooi gaat bloeien." Op de Amsterdamse Zuidas worden op kantoorpanden tegenwoordig ook veel groene landschappen aangelegd. In Parijs wordt zelfs een flatgebouw gebouwd waar op het duizend bomen worden 'geplant'.

Bouwproject Mille Arbres in Parijs: 1000 bomen op een flatgebouw - OXO Architects

Voor de oprichters van De Dakkas, Dennis de Waart en Jeroen Spek, komt een droom uit. Ze kijken al sinds de opening naar hoe ze hun restaurant en de betonnen omgeving zo groen en duurzaam mogelijk kunnen inrichten. "Bezoekers moeten een surrealistische ervaring krijgen als ze hier komen. Dat je je koffie onder de groene bladeren kunt drinken, terwijl je 'bovenop' Haarlem zit", aldus Dennis. "Vaak moet je een dak verzwaren om überhaupt een boom met alle constructies en aarde te kunnen plaatsen, maar dat is nu niet nodig. Deze bomen hebben relatief weinig aarde, een beperkte kluit, dus het is allemaal veel lichter", aldus Jeroen. De twee kregen financiële ondersteuning van de gemeente en de Rabobank om hun dansende bomenproject uit te kunnen voeren. Een lichtpuntje in deze donkere tijd, want ook De Dakkas heeft de inkomsten de afgelopen maanden natuurlijk fors zien krimpen.

Dansende bomen op het dak van parkeergarage De Kamp in Haarlem - NH Nieuws / Paul Tromp

Een paar bomen op het terras is natuurlijk een mooi gezicht, maar daar gaat het Dennis en Jeroen niet alleen om. "Er liggen overal nog zoveel vierkante kilometers betonnen dak vrij. Wat je op de grond niet kunt ontwikkelen, kan op een dak. Of het nu om vergroenen gaat of om ondernemen", vertelt Jeroen. 'Een groene skyline' Hoe meer bomen, hoe beter het voor het klimaat en de biodiversiteit is in de stad. Dennis hoopt dan ook dat veel daken in Haarlem zullen volgen. "Mijn droom is dat de skyline van Haarlem niet maar een paar boomkruinen telt, maar dat de bomen echt een groot onderdeel gaan worden van die skyline. Haarlem is natuurlijk een monumentale stad met daken waar je geen bomen op kunt plaatsen, maar er zijn echt nog wel daken waar je een bosje aan kunt toevoegen."

Dansende bomen op het dak van parkeergarage De Kamp in Haarlem - NH Nieuws / Paul Tromp

Dennis en Jeroen hopen dat ze naast hun restaurant nog meer groen kunnen aanleggen. Daar ligt nog een heel groot stuk beton, waar weinig auto's parkeren. "Onze droom is om daar een soort stadspark te maken. Het loopt een beetje glooiend, dus daar kun je een soort Limburgse vallei creeëren, in de vorm van een duin", aldus Dennis. Stadsecoloog De Haarlemse stadsecoloog Sjoerd Andela juicht de dansende bomen en de plannen rond De Dakkas toe. "Het is mooi dat dit in het stadscentrum gebeurt, waar alles al zo verhard is. Ik zie het als een mooi symbool en ik hoop dat anderen hierdoor geïnspireerd raken om ook daken te gaan vergroenen."