Remy en zijn vrienden: de goudkopleeuwaapjes weten niet van ophouden

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Dit keer hebben de goudkopleeuwaapjes er weer eentje bij. Hun verblijf raakt inmiddels wel een beetje vol. Bij de kroonduiven is het jong al bijna helemaal volgroeid.

Bij deze apen, die leven in het oosten van Brazilië, is het zo dat maar een paartje voor nageslacht zorgt. Zowel vader als moeder brengen het jong groot. De aapjes bepalen zelf de grootte van hun groep. "We hadden het idee dat de groep al groot genoeg was", zegt dierverzorger Saskia. "Maar blijkbaar vinden de goudkopleeuwaapjes dat de groep toch nog een beetje groter kan."

In het verblijf van de goudkopleeuwaapjes wordt het drukker en drukker. Binnen het jaar heeft moederaap al haar derde worp gedaan. Deze keer is het er maar eentje. De andere keren waren het er twee.

Bij de kroonduiven zit ook een jong, maar dat is in een paar weken tijd al bijna volgroeid. De laatste keer dat we er waren, zat het jong nog op het nest en was het nog praktisch kaal.

Nu is het uitgevlogen en al bijna niet meer te onderscheiden van zijn ouders. Of haar ouders, want het geslacht is nog niet bekend. "Dit is normaal", zegt Saskia. "Vogels gaan heel snel. De eerste tijd zien ze er niet uit, maar binnen een paar weken is het al een echte vogel. Het gaat een stuk sneller dan bij mensen."

Inmiddels scharrelt het duifje zijn eigen kostje bij elkaar en onderneemt 'ie zijn eerste vliegpogingen. Alleen lang op z'n poten staan, is nog een beetje vermoeiend. "Hij moet nog echt spierkracht ontwikkelen om goed te lopen en te vliegen. Het zal snel beter worden."