Stede Broec vraagt inwoners om mee te denken over nieuw verkeersplan

STEDE BROEC - De gemeente Stede Broec houdt een enquête om de verkeersveiligheid in de gemeente te verbeteren. Deze resultaten zullen gebruikt worden voor een nieuw verkeersplan. "De inwoners zijn misschien geen deskundigen op het gebied van verkeersmaatregelen, maar zij kunnen ons wel behulpzaam zijn om de knelpunten in kaart te brengen", vertelt wethouder Bart Nootebos aan WEEFF Radio.

Volgens de wethouder is het altijd mogelijk om de verkeersveiligheid in de gemeente te verbeteren. Zo heeft de komst van de nieuwe weg (N307) gezorgd voor meer drukte op bepaalde wegen in de dorpen, zoals de Florasingel in Bovenkarspel.

Inwoners van Stede Broec kunnen door de N307 een alternatief pakken ten opzichte van de Drechterlandseweg, dat eerder de enige optie was om richting Enkhuizen of Amsterdam te gaan. "Op sommige plekken is het daarom drukker geworden. Dat soort zaken willen we graag in beeld krijgen. Daar kunnen we de bewoners goed bij gebruiken."

Verschillende stappen

In de enquête kunnen inwoners van Stede Broec een aantal vragen invullen, maar ook op een kaart aangeven waar zij een knelpunt zien. Hun problemen of ergernissen kunnen zij daarbij aangeven. Maar ook als de verkeerssituatie goed is of er verbetering zichtbaar is kan dat aangegeven worden. "Dat horen we natuurlijk ook graag", aldus Nootebos.

De vragenlijst is vorige week online gekomen en blijft beschikbaar tot en met aankomende zondag. Naast de enquête wordt het gesprek aangegaan met de gemeenteraad, waarin de focus wordt bepaald voor het nieuwe verkeersplan. Daarna stellen ze een conceptplan op, met daarin de wegen die volgens het nieuwe plan niet op orde zijn.

"Daaraan wordt hopelijk een uitvoeringsprogramma gekoppeld", vertelt Nootebos. "Waarin wordt gekeken of we de middelen hebben om die ingrepen te doen. Je kunt je voorstellen dat een bord plaatsen, of belijning aanbrengen, maatregelen zijn die vrij makkelijk te treffen zijn. Maar als het echt gaat om het aanleggen van een rotonde, of om de verkeerssituatie te wijzigen zijn daar grotere investeringen voor nodig. De gemeenteraad moet zich daar dan over uitspreken."

Ander beeld door lockdown

Het nieuwe verkeersplan moet voor de komende tien jaar gelden, maar dat betekent niet dat nieuwe aanpassingen niet binnen die tijdspanne gedaan kunnen worden. "Er zal ook een zekere flexibiliteit moeten zijn, wat dat betreft", zegt Nootebos.

Door de lockdown in maart werd het plan van de gemeente opgeschoven. "We wilden al eerder beginnen", aldus de wethouder. "Alleen was het verkeersbeeld totaal niet representatief, omdat iedereen thuis moest blijven." Door het thuiswerken zijn in Stede Broec heel nieuwe knelpunten ontstaan. Zo kon er een vuilniswagen geen bakken legen in een straat, omdat deze er niet in kon door geparkeerde auto's van mensen die thuis werken.

Daarom heeft de gemeente een half jaar gewacht met het uitbrengen van de enquête. "Op dit moment is het verkeersbeeld nog steeds anders dan normaal. Ik ben ook heel benieuwd welke nieuwe inzichten dat oplevert. Het verandert altijd, en dit jaar extreem zou je kunnen zeggen", aldus Nootebos.

Beluister hieronder het hele interview met wethouder Nootebos terug: