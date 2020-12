Telstar-trainer Andries Jonker mysterieus over afwezigen

Frank Korpershoek, Benaissa Benamar, Anass Najah, Cas Dijkstra , Welat Cagro, Redouan Taha

Tom Overtoom, Sebastian Soto en Vincent Regeling. Allemaal onbraken zij vandaag op de training. Van Korpershoek en Regeling is bekend dat ze blessures hebben. Dijkstra was vandaag wel op de club en Soto is op pad met het nationale team van Amerika.

Corona?

Van de rest van de genoemde voetballers is niet bekend wat de reden van hun afwezigheid is. Jonker wil niet zeggen wat er aan de hand is. Bronnen binnen de club laten weten dat het een mix is van geblesseerden en zieken. Van die zieken is niet bekend of ze positief zijn getest op corona. "Nee, dat mag ik niet zeggen. Wij moeten ons tegenwoordig uiten in dat soort termen. Dus dan doe ik dat maar", vertelt Jonker.