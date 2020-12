Jong Oranje tegen onder meer Duitsland op het EK 2021

ZEIST - Jong Oranje neemt het tijdens de groepsfase van het Europees kampioenschap van komend jaar op tegen de leeftijdsgenoten van Hongarije, Roemenië en Duitsland. Dat heeft de loting donderdagmiddag uitgewezen. De landen zijn ingedeeld in groep A.

Het Europees kampioenschap 2021 voor de talententeams, dat wordt gehouden in Hongarije en Slovenië, ziet er anders uit dan gebruikelijk. In maart 2021 wordt de groepsfase gespeeld, waarna de finaleronde met acht teams wordt gespeeld van 31 mei tot 6 juni. Er is voor deze opzet gekozen vanwege de gevolgen van de coronacrisis en het verplaatsen van het EK van de nationale teams naar 2021.

Het team van trainer Erwin van de Looi plaatste zich relatief simpel voor de eindronde, waar zij zeven jaar geleden voor het laatst bij aanwezig waren. In een groep met de leeftijdgenoten van Portugal, Noorwegen, Wit-Rusland, Cypurs en Gibraltar werd alleen de laatste wedstrijd tegen de Portugezen verloren (2-1). Jong Oranje maakte zelf liefst 46 doelpunten en kreeg er maar vijf tegen. Dani de Wit, speler van AZ, werd topscorer van de kwalificatiereeks.