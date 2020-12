Coronathuiszitters stropen de mouwen op: aantal vrijwilligers in 't Gooi verdubbeld

De oud-KLM'er is niet de enige van haar collega's die deze overstap heeft gemaakt. Vanuit de vliegmaatschappij werd 'Blauw Helpt' opgericht, om zo medewerkers aan te sporen zich in hun vrije tijd in te zetten als vrijwilliger. "Inmiddels is zeker eenderde uit mijn team aan het werk als vrijwilliger."

Sandra Heijmans is een van de vele nieuwe vrijwilligers die Versa Welzijn de laatste maanden heeft mogen verwelkomen. Ze heeft na 41 jaar loondienst bij KLM besloten ermee op te houden. "Het werk is niet meer wat het geweest was en dat zal het ook nooit meer worden", vertelt ze.

Versa Welzijn wijt de verdubbeling van het aantal vrijwilligers volledig aan de gevolgen van het coronavirus. "In maart - toen de coronacrisis begon - stroomden de aanmeldingen binnen", vertelt Pietje Vlot, coördinator bij Versa Gooise Meren.

In de afgelopen maanden steeg het aantal inschrijvingen van 200 naar 400. "Mensen willen graag iets goeds doen en hebben meer tijd. Ook hebben ze vaker zoiets van: we moeten bezig blijven", zegt ze. De aanmeldingen variëren van jong tot oud en geïnteresseerden komen in allerlei functies terecht: als taalmaatje, belmaatje, als hulp voor de boodschappen of elders.

Nieuwjaarstraktatie

Op de vraag hoe de situatie er straks uit ziet als corona is 'opgelost' heeft Pietje een postief antwoord: "We hopen natuurlijk heel erg dat mensen het zo leuk vinden als vrijwilliger dat ze ook straks nog bij ons blijven werken. Al is het maar één keer in de twee weken".

En om de verdubbeling in vrijwilligers te vieren, heeft de vrijwilligerscentrale een speciale actie op touw gezet. Een week lang konden vrijwilligers gratis twee oliebollen halen bij de oliebollenkraam op het Julianaplein in Bussum. "Zo sluiten we een speciaal jaar af en proosten we op een hopelijk mooi, nieuw jaar", vertelt de coördinator.