Voormalig directeur Le Champion onderscheiden met Frans Banninck Cocqpenning

AMSTERDAM - Cees Pronk uit Groet, die in april afscheid nam als directeur van Le Champion, is door de gemeente Amsterdam onderscheiden met de Frans Banninck Cocqpenning. Hij kreeg de penning uit handen van locoburgemeester Simone Kukenheim vanwege zijn grote inzet en betrokkenheid bij de Amsterdamse marathon.

De gemeente roemt Pronk omdat hij zich vanaf 2001 'met veel enthousiasme en toewijding' heeft ingezet voor de professionalisering van de organisatie van de Amsterdam Marathon. "Hij verbond tal van topatleten en internationale bedrijven aan de Amsterdam Marathon, en zorgde voor uitstekende relaties met de gemeente en andere betrokken organisaties."

De kroon op zijn werk is de toekenning van het World Athletics Platinum Label Road Races aan de Amsterdam Marathon. Dit is het hoogste label op het gebied van wegwedstrijden, 'waardoor Amsterdam zich bij het selecte gezelschap van internationale marathons mag voegen'.

Egmond Halve Marathon en Plus Wandel4Daagse

Pronk nam in april van dit jaar afscheid als directeur Evenementen en Sponsoring bij Le Champion. Behalve voor de Amsterdam Marathon was hij in die functie ook verantwoordelijk voor onder meer Egmond Halve Marathon en de Plus Wandel4Daagse.

NH Nieuws volgde Pronk op zijn laatste werkdag bij zijn voormalig werkgever. Bekijk hieronder van die bijzondere dag, inclusief limousine en confettikanonnen.