VVD Hoorn maakt zich zorgen over onderwijs in coronajaar

HOORN - VVD Hoorn wil weten of de leerlingen op de Hoornse basisscholen een achterstand hebben opgelopen door corona. Hierover heeft de partij vragen gesteld aan het college. De VVD is vooral bezorgd over het begin van de crisis en hoeveel schade dat heeft aangericht bij de kinderen. VVD-raadslid Bianca Bos vertelt hierover op WEEFF radio.

Als er daadwerkelijk een achterstand is dan zal die ook weer ingehaald moeten worden en dat kost geld. Daarom vindt Bos dat in kaart gebracht moet worden hoe groot de schade is. "Door eerst vragen te stellen kunnen we uitzoeken welke mogelijkheden wij hebben als raad en daarna kom je pas bij het geld, dus laten we eerst maar kijken wat nodig is en daarna wat we er aan kunnen doen", licht Bos toe.

"We hebben een soort buffer waar we aanspraak op kunnen maken als iets onder coronaschade valt. Misschien is dit wel iets waar we dat geld voor kunnen gebruiken maar misschien is het ook wel helemaal niet nodig."

Jeugdzorg

Dit coronajaar psychologische gevolgen hebben voor jongeren, wat kan zorgen voor meer druk op de jeugdzorg. Ook hier wil VVD een beeld van krijgen. "Als dit daadwerkelijk zo is, dan moeten we ook kijken wat we daaraan kunnen doen. Het zou zomaar kunnen dat een klein deel er hinder van ondervindt.", zegt Bos.