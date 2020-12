Amsterdam Light Festival van start met thema 'When Nature Calls'

AMSTERDAM - Vanaf vandaag gaan de lichten van het Amsterdam Light Festival weer aan. Deze negende editie wordt wat meer ingetogen gevierd. Ondanks dat er dit jaar geen boot- en wandeltochten zijn, kun je niet om de boodschap heen. De relatie tussen mens en natuur wordt, in een jaar als deze, op scherp gesteld met het thema 'When Nature Calls'.

Ook het kunstwerk 'The Water We Breathe' zal te zien zijn. Het kunstwerk is in samenwerking met Amsterdamse basisschoolleerlingen gemaakt. Het kunstobject bestaat uit potten water die verlicht worden en is 32 meter lang en drie meter hoog. "Ongeveer de helft van de zuurstof die we ademen wordt aangemaakt door de algen die zich in het water van oceanen, meren en sloten bevinden. Er komt dan ook veel zuurstof uit het water in en rondom Amsterdam", legt Dr. Petra Visser, associate professor algen ecofysiologie bij de UvA uit. "Wij vinden dit een wonderlijk gegeven. Veel mensen weten het niet en daarom hebben we een kunstproject bedacht om het voor mensen inzichtelijk te maken", vertelde Jasper van den Berg, initiatiefnemer van het project bij Stichting Nieuwe Helden.

Burgeronderzoek "Samen met twee begeleiders van de UvA gaan we de watersamples die ze verzameld hebben bekijken", zegt Jorie Wieriks van Stichting Juf op Straat, "en dan voegen we kleurstoffen toe die overeenkomen met een bepaald zuurstofgehalte in het water." Het werk van de kinderen is dan ook een groot burgeronderzoek. "Ze maken goed inzichtelijk hoe het ervoor staat met de algen in de wateren van Amsterdam", meldt Petra, "maar ook laat het zien hoe er allerlei veranderingen plaatsvinden in het water door de hoeveelheid licht, het tijdstip, het weer en kwaliteit van het water." NH Nieuws verslaggever Martijn van Veen ging vorige maand langs bij de voorbereidingen voor het kunstwerk:

Zuurstof in het Water - NH Nieuws

Het kunstwerk is naast zes andere lichtobjecten vanaf vandaag te zien. Tot en met eind januari gaan elke avond om half 5 de lichten aan en om 23.00 uur 's avonds gaan de lichten weer uit. 'The Water We Breathe' is op het Roeterseiland te zien.

The Water We Breathe is een project van Stichting Nieuwe Helden voor en met het Amsterdam Light Festival. Tot stand gekomen in samenwerking met Juf op Straat, Wetenschapsknooppunt Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, ARTIS Micropia met steun van het BankGiroLoterij Fonds.