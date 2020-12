Westfrisiaweg ter hoogte van Zwaag afgesloten door ongeluk

ZWAAG - De Westfrisiaweg (N307) bij Zwaag is afgesloten door een ongeluk. Rond 9.30 uur belandde een personenauto met pech langs de weg, waarna een vrachtwagen er bovenop klapte. De bestuurder van de auto is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bij het ongeval zijn de politie, de brandweer en een traumahelikopter uitgerukt. Ter hoogte van Zwaag is de Westfrisiaweg momenteel nog afgesloten in verband met een onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Wanneer de weg weer wordt opengesteld, is niet bekend.