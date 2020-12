Waarde horecabedrijven in centrum van Amsterdam 30 tot 40 procent gedaald

AMSTERDAM - Door de coronacrisis zien de zogenaamde 'natte horeca' de waarde van hun café's onverminderd slinken. Ze zijn bijna helemaal afhankelijk van toeristen en die laten hun gezicht al maanden niet zien. Het aantal café's dat te koop staat is ondanks dat juist nog verrassend laag.

Horeca in het centrum van amsterdam zeker 30 tot 40 procent in waarde gedaald - Pixabay

In Amsterdam-Centrum is de waarde van de kroegen, de zogenaamde natte horeca, met soms wel 40 procent gekelderd. Voorlopig verwacht Dave Oudejans, eigenaar van Duijn Horecamakelaars, geen verbetering. "Misschien dat in het derde kwartaal volgend jaar het toerisme weer een beetje aantrekt, maar voorlopig zit dat er niet in." Horeca buiten het centrum doet het beter Buiten het centrum is er ook sprake van waardevermindering van de café's en restaurants, maar beduidend minder. Vooral de restaurants - ook wel droge horeca - hebben het zelfs helemaal niet zo slecht gedaan tussen de lockdowns. De dubbele shifts en de uitbreiding van terrassen is voor veel ondernemers een redding geweest. Verder konden de Amsterdammers in de zomer er nauwelijks op uit, dus bleef er geld over om stuk te slaan in de kroeg.

Quote "Je hoopt het niet, maar ik verwacht dat het de stilte is voor de storm" Dave oudejans

De verwachting was dat veel horecazaken nu te koop zouden staan. De deuren kunnen immers niet altijd gesloten blijven: op een gegeven moment zijn de reserves op. Maar niets is minder waar. "Op dit moment staat er 20 procent minder aan horeca te koop in vergelijking met andere jaren", vertelt Ronald Koks, van horecasite.nl. Een percentage dat niet alleen voor Noord-Holland geldt, maar ook voor Amsterdam. Veel zaken die normaal gesproken nu te koop zouden staan, staan dat nog niet, vanwege de waardedaling. De verkopers wachten de situatie af. De ondernemers die van hun zaak af willen, zijn zeker niet altijd de dupe van corona. Ronald Koks: "Er zijn genoeg gezonde bedrijven, waar een eigenaar vanaf wil. Bijvoorbeeld omdat ze met pensioen willen, of geen opvolger kunnen vinden. Deze mensen denken nu: ik wacht het nog wel even af. Als er betere tijden zijn, krijg ik weer een betere prijs. "

Quote "Je ziet zaken die bij wijze van spreken gratis of voor een weggeefprijs te koop staan" ronald koks

Andere bedrijven, die het door corona niet meer kunnen bolwerken, wachten ook met de verkoop. De overheidssteun houdt ze nog overeind. "Veel van hen zijn technisch failliet, maar schuldeisers mogen nu niet langskomen. Er zit inmiddels bij velen ook een exploitatie-tekort." "En als je daar je schulden en een lage verkoopprijs bij optelt, dan is dat voor veel ondernemers een reden om toch nog even vol te houden. In dit deel van de sector zie je ook dat zaken gratis of voor een weggeefprijs van de hand gaan. Alles om maar zo snel mogelijk van een huurcontract af te zijn." Onbegrip en frustratie Makelaar Oudejans merkt veel frustratie en onbegrip bij de horeca ondernemers. "Het is bijna niet uit te leggen dat de mensen in de rij staan voor Ikea, maar dat ze niet onder strenge voorwaarden een hapje mogen eten in een restaurant. Dat meten met twee maten zijn veel mensen zat. Alles verdampt waar je jaren voor gewerkt hebt en andere branches mogen gewoon open." Koks: "Mensen zijn er moe van. Ze teren in op hun vermogen, sommigen moeten hun huis verkopen om de zaak aan te kunnen houden, dat kan niet lang meer duren. Je merkt ook veel actiebereidheid natuurlijk. Horeca Nederland laat van zich horen. Veel café's willen in januari weer open gaan. Er is verzet."

Leidseplein - Gemeente Amsterdam

Uiteindelijk is de vraag wanneer je de stekker eruit trekt. Dat is nooit een makkelijke beslissing, maar in dit geval ook afhankelijk van veel onzekere factoren. Wanneer komt er een vaccin, welke maatregelen blijven zoals ze zijn, wat gaat er veranderen? Wanneer houdt de overheidssteun op, wanneer mogen de schuldeisers weer aan de deur gaan kloppen? Oudejans verwacht een snel herstel als de regels worden versoepeld en de horeca weer open mag. De vraag is wie het tot die tijd nog uit kan zingen. "Als straks de belastingdienst langs komt en zegt: 'je moet weer gaan betalen', dan verwacht ik dat het weer extra druk gaat worden, en er weer veel te koop komt te staan." Veel onzekere factoren Wanneer de markt weer terug zal keren naar normaal is moeilijk te zeggen. Zowel Oudejans als Koks verwachten extra drukte, maar wanneer? Koks: "Misschien dat het al zover is in het eerste kwartaal volgend jaar. Als je helemaal stil staat en je schulden groeien, dan moet je er op een gegeven moment toch echt een keer vanaf." De terugkeer van toerisme naar het centrum van Amsterdam verwacht Oudejans pas in het derde kwartaal van volgend jaar. Of de kleine cafe's in het centrum dat uit kunnen zingen, is maar zeer de vraag.