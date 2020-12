Hilversumse supermarkten mogen voor kerst tot middernacht open om drukte te spreiden

De twee extra lange koopavonden staan gepland voor dinsdag 22 december en woensdag 23 december. Hilversum verwacht dat het dan extra druk wordt met mensen die hun laatste inkopen voor het kerstdiner willen doen. Door de maatregelen rondom het coronavirus mag het echter niet te druk worden in de supermarkten, waardoor de extra uurtjes mooi meegenomen zijn.

Hilversum heeft ook besloten dat de supermarkten tot de jaarwisseling op zon- en feestdagen langer open mogen: tussen 9.00 en 22.00 uur. Dat mag al een tijdje, ook vanwege de coronamaatregelen. Nogmaal gesproken mogen de supermarkten op zondagen slechts van 12.00 tot 22.00 uur open.

Langer laden en lossen

De supermarkten mogen de komende tijd ook langer laden en lossen. Dat mag normaal gesproken tussen 7.00 en 19.00 uur, maar tot de jaarwisseling van 6.00 tot 22.00 uur. Enkele Hilversumse supermarkten hebben daar zelf om gevraagd, zodat ze tot de jaarwisseling voldoende voorraad hebben voor de verwachte topdrukte.

Hilversum stelt wel dat het er zich bewust van is dat vrachtwagens van de supermarkten die vroeger of juist later dan normaal komen laden en lossen overlast veroorzaken voor buurtbewoners. Toch geeft men aan de beslissing 'passend' te vinden, gezien de situatie en de korte duur van de maatregelen.