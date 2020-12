NS sluit loketten op station van Alkmaar, Hoorn en Haarlem

NOORD-HOLLAND - De Nederlandse Spoorwegen (NS) sluit de ticketservicebalies op de stations van Alkmaar, Hoorn en Haarlem. Op station Zaandam blijft de balie open, maar zullen geen servicemedewerkers meer rondlopen en in Amsterdam Amstel sluit de balie, maar is nog wel een medewerker aanwezig in een informatiehokje.

Volgens de NS is sluiting noodzakelijk, omdat steeds meer reizigers online een kaartje kopen. Als resultaat hiervan wordt bij sommige balies dagenlang geen kaartje verkocht.

"Gemiddeld genomen is er voor de helft van de tijd aan de balie geen reiziger die we kunnen helpen. We moeten afwegen hoe wij onze collega’s inzetten om reizigers het beste van dienst te zijn", laat Tjalling Smit, van het Raad van Bestuur van de NS weten in een persbericht.

Coronacrisis

De coronacrisis - en de enorme daling in reizigers dankzij het thuiswerken - is volgens een woordvoerder van NS niet de reden van het besluit balies te sluiten. "We hebben corona helemaal buiten beschouwing gehouden. We verwachten namelijk dat het aantal reizigers weer toe gaat nemen en willen niet dat we straks achter de feiten aanlopen."

"Op de stations van Alkmaar, Hoorn en Haarlem blijven informatiezuilen aanwezig. Het is gebleken dat dit goed werkt voor mensen die toch informatie nodig hebben. Hulp voor mensen met een handicap blijven we uiteraard wel geven."

Helemaal zeker is de beslissing nog niet. Het plan moet nog worden voorgelegd aan de ondernemingsraad en aan reizigersorganisaties. Als alles volgens plan verloopt, zullen de veranderingen medio 2022 zijn afgerond.