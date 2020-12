Coronasluiting middelbare scholen: "Angst onder docenten, ouders en leerlingen"

HEERHUGOWAARD - Het Trinitas college in Heerhugowaard (locatie Han Fortmann) is vanaf vandaag dicht voor alle klassen behalve de brugklas. Zo'n 1350 leerlingen krijgen vanaf morgen afstandsonderwijs, omdat het aantal coronabestemmingen oploopt en dit voor onrust zorgt. Ook PCC Fabritius in Alkmaar is deze week gesloten wegens te veel ziekmeldingen.

Hoewel het Han Fortmann in Heerhugowaard zegt tot vorige week slechts enkele besmettingen te hebben, ziet de havo-, vwo-, en gymnasiumschool het aantal nu in rap tempo oplopen. In meerdere klassen zijn meerdere coronagevallen vastgesteld: in totaal dertig leerlingen en zeven docenten. "Het roept wat op bij de kinderen, ouders en docenten, ze zijn angstig", aldus directeur van de school Tjebbe Bosma. "We merken dat ouders kinderen thuis houden en ook docenten thuisblijven, omdat ze bang zijn besmet te raken. Daardoor was er steeds meer lesuitval en dan moeten we ons afvragen: kunnen we de onderwijskwaliteit nog wel waarborgen?" Daarom is besloten het grootste deel van de leerlingen (de tweede- t/m zesdeklassers) van afstandsonderwijs te voorzien.

Meer jongeren besmet Dat er op de scholen nu veel besmettingen zijn onder jongeren, is niet uitzonderlijk. De GGD laat wetn dat er landelijk een stijging te zien is van het aantal besmettingen onder jongeren. Afgelopen week was zelfs in de categorie jongeren tussen de 13 en 17 jaar de grootste stijging te zien.

Geen brugklassers besmet Opvallend genoeg zijn er nul besmettingen onder de tweehonderd brugklassers van het Han Fortmann, aldus Bosma: daarom krijgen die nog wel les op school. "Maar het speelt ook mee dat zij voor de zomer nog geen thuisonderwijs hebben ervaren, waar de andere leerlingen dit wel al hebben gehad." Omdat er ook toets- en examenweken op het programma staan komende maand, is de schoolleiding nu in overleg over hoe dat er organisatorisch gaat uitzien. Daarover worden ouders vandaag ingelicht. Andere scholen Ook PCC Fabritius (vmbo) in het Alkmaarse Hoefplan is deze week vanaf dinsdag dicht, omdat er veel ziekmeldingen zijn onder leerlingen en docenten, laat Machteld Wiegmans van de school weten. De leerlingen hebben thuisonderwijs gehad. "De wens is om maandag weer open te gaan. Maar daarover wordt morgen een beslissing gemaakt", aldus Wiegmans. De andere vestigingen van het PCC zijn nog wel open. Ook de middenbare school RSG Enkhuizen heeft sinds gisteren een grote groep leerlingen naar huis gestuurd, omdat het aantal coronabesmettingen snel oploopt. Daar zijn de besmettingen vooral te zien onder brugklassers. In november ging het Bonhoeffer College in Castricum een periode dicht, maar ook een school in Amsterdam en Bussum.