Hilversum krijgt derde Gooise coronateststraat: opbouw start nog voor kerst

HILVERSUM - Er komt een derde coronateststraat in 't Gooi: mensen met coronaklachten kunnen binnenkort ook terecht in Hilversum, waar de GGD nog voor de kerstdagen wil beginnen met de opbouw van de nieuwe teststraat.

De derde teststraat komt op het Arenapark, op de straat Athene tussen twee parkeerterreinen in. Deze week heeft de GGD de vergunning daarvoor aangevraagd.

Wanneer de teststraat precies open moet gaan, is nog niet helemaal duidelijk. "Het streven is om de vergunning voor een tijdelijke testvoorziening zo snel mogelijk gereed te hebben, zodat de opbouw van de teststraat nog voor de kerstdagen kan plaatsvinden", aldus de gemeente Hilversum.

Met de komst van de teststraat moet de testcapaciteit van de Gooise GGD nog verder opgevoerd worden, zodat nog meer mensen zich per dag kunnen laten testen.

De teststraat in Hilversum wordt de derde in 't Gooi. De andere twee staan in Bussum en Huizen. De testcapaciteit voor die twee teststraten samen is nu ruim duizend tests per dag.