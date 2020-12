Ouders vragen wederom aandacht voor doodgeschoten Duitse influencer, ooggetuige vertelt

AMSTERDAM - Afgelopen zomer werd de Duitse Sammy Seewald doodgeschoten door de politie in Amsterdam Nieuw-West. De ouders van Sammy denken nog altijd dat de politie onnodig geweld tegen hem gebruikte en willen aandacht voor de zaak. Ze zijn ondertussen een fanshop gestart. Parool-verslaggever Ruben Koops was toevallig getuige van de schietpartij en vertelt erover bij de Ontbijttafel van NH Radio.

"Het is stom toeval, maar ik woon op vier hoog en ik kon er precies op kijken. Het ontvouwde zich zo voor mijn ogen", vertelt Koops over de fatale gebeurtenis op 13 augustus van dit jaar. De 23-jarige Sammy Seewald was al een paar dagen als vermist opgegeven door zijn ouders, toen hij door een politieagent werd doodgeschoten.

"Zoals zoveel mensen was ik die dag thuis aan het werk. Ik hoorde opeens ambulances en sirenes buiten en geschreeuw, dus ik keek even naar buiten. Op een gegeven moment zag ik in onze binnentuin een jongen lopen, met een ontbloot bovenlijf, zonnebril op, en hij hield iets tegen zijn nek gedrukt. Een mes."