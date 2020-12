De nieuwe burgemeester van Den Helder is Jan de Boer

De heer De Boer is 51 jaar oud, lid van de D66 en is nu nog burgemeester van het Gelderse Buren. "Jan de Boer is een persoon die rust en stabiliteit uitstraalt. Als geboren West-Fries heeft hij een nuchtere kijk op zaken en is hij als persoon toegankelijk en empathisch. Hij heeft laten zien goed te kunnen luisteren en zijn woorden op een afgewogen manier te kiezen", aldus Carlo Assorgia, voorzitter van de vertrouwenscommissie.

De heer De Boer is sinds 2013 burgemeester van de gemeente Buren (Gelderland). Daarvoor was hij wethouder in de gemeenten Hoorn, Harlingen en Landsmeer. In de periode 2002-2006 was hij raadslid in de gemeente Hoorn en tot 2006 was hij docent economie in het voortgezet onderwijs.

Ervaring

Door zijn ruime ervaring is hij daarom volgens de vertrouwenscommissie de ultieme kandidaat: "Zijn ervaring als burgemeester is in die zin een duidelijke pré. De vertrouwenscommissie acht hem in staat het voor de gemeente Den Helder gewenste netwerk te kunnen opbouwen. In meer concrete zin houdt dit in dat deze kandidaat naar de mening van de commissie op alle competenties positief scoort."

Mocht de minister instemmen, dan mag De Boer begin maart beginnen als nieuwe burgemeester van Den Helder.



Driemaal scheepsrecht

Het heeft wat voeten in de aarde gehad om een nieuwe burgemeester te vinden voor Den Helder. De zoektocht naar een nieuwe burgemeester van Den Helder werd in februari dit jaar op aanraden van commissaris van de koning Arthur van Dijk voortijdig stopgezet. Er hadden zich te weinig geschikte kandidaten aangemeld voor deze functie. In september dit jaar ging de tweede poging om een nieuwe burgemeester te zoeken van start. Maar ook hier kwam niets uit.