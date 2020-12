Verpauperd pand moet plaatsmaken voor expathotel, maar Spanbroekers zijn tegen

SPANBROEK - Het gebouw aan Waterkant 54 in Spanbroek is niet bepaald de parel van het dorp. Al ruim een decennium staat het voormalig horecapand leeg. Bij de gemeente is onlangs een aanvraag gedaan voor de bouw van een expathotel op deze locatie. En dat zorgt voor rumoer: ruim zeventig inwoners hebben bezwaar ingediend en een petitie tegen de komst van het gebouw is meer dan duizend keer ondertekend.

De VVD heeft bezwaar tegen een expathotel op deze plek. “We zijn gerust niet tegen een expathotel in het dorp”, vertelt Jacko Hoek van de VVD. “Er zit nog een expathotel een stuk verderop, dat gaat ook gewoon goed. Ik heb de tekeningen gezien, het ziet er goed uit. Maar het is de locatie, die is middenin het dorp. Je moet je afvragen of je dat wel wilt.”

Het is bij de gemeente niet bekend wie plannen heeft ingediend. “De aanvrager van de vergunning was niet de exploitant. Dit wordt bekend bij de aanvraag van een exploitatievergunning”, zo laat de gemeente weten in een antwoord op de vragen die gesteld zijn door VVD Opmeer .

Als de plannen doorgaan, wordt het gebouw straks met de grond gelijk gemaakt voor nieuwbouw. Nu is het aan het verpauperen; een aantal maanden geleden zijn de ramen en deuren dichtgetimmerd. “De jeugd ging erin donderjagen”, verklaart één van de buurtbewoners. Over het trieste aanblik zegt een andere buurtbewoner: “Beter dit dan een expathotel.”

De gemeente zegt dat dit niet te bepalen valt aan de hand van aantallen, maar afhankelijk is van onder andere goede regulering. “Middels een exploitatieovereenkomst wordt de exploitant verplicht om overlast te voorkomen. De ervaring met het Slothuis is dat een goede naleving van de exploitatieovereenkomst ervoor zorgt dat er geen tot nauwelijks overlast is."

Aan de rand van het dorp staat een ander expathotel, het Slothuis. Hier is plek voor 160 bewoners. In een dorp met 4.300 inwoners vreest de VVD dat 'te veel arbeidsmigranten op één plek ontwrichtend kan zijn voor de gemeenschap'. Die zorgen legt de partij in de schriftelijke vragen voor aan de gemeente.

De gemeente is echter geen eigenaar van de locatie. Volgens de gemeente staat het pand al jaren leeg en zijn er nooit gegadigden voor geweest. "Wij hebben de initiatiefnemer ook op de wijzigingsbevoegdheid naar woningen gewezen, die wenste hiervan geen gebruik te maken en heeft ervoor gekozen om een aanvraag voor een expathotel in te dienen."

In reacties is vaak terug te lezen dat ondertekenaars de locatie beter geschikt vinden voor senioren- of jongerenwoningen. "Ik ben één van de zovele jongeren die hoognodig toe is aan een eigen woning. Ik vind dat de gemeente het gebouw daar beter voor kan benutten", aldus één van de reacties op de petitie.

In de tekeningen staan 27 parkeerplekken en dat is te weinig volgens buurtbewoners. “Dat zie je ook bij het Slothuis. Daar is het alleen geldig om te parkeren met een bedrijfsauto. Er staan veel witte kentekens in de straten, want het parkeerterrein is vol. Mensen die daar wonen kunnen hun auto niet kwijt.”

De gemeente heeft nu een aantal weken de tijd om de bezwaren in te zien en daarop te reageren. Op 4 februari wordt het expathotel besproken in een commissievergadering van de gemeenteraad. Uiteindelijk neemt het college het definitieve besluit over de komst van het expathotel.