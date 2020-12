AZ-trainer Pascal Jansen: "We moeten verder"

"Ik ben er nog steeds niet aan gewend", zegt Jansen met een glimlach. "Ik ben het ook nog niet zo lang. Maar alles is hier goed georganiseerd. Het is voor iedereen duidelijk wat hij moet doen. Arne is er helaas niet meer bij en nu moet ik het doen. En dat doe ik zo goed als ik kan."

Het vertrek van Slot kwam als een donderslag bij heldere hemel. Jansen verwacht dat zijn spelers inmiddels wel over die klap heen zijn. "Ik denk dat de sfeer goed is in de groep. Zaterdag kregen we de mededeling. Maar dit is ook iets wat inherent is aan de voetbalwereld. Eerst rouwen we met zijn allen, maar daarna moeten we ook weer trainen, dus dan moet je het ook snel een plek geven."