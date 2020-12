Koopmeiners vindt het 'heel prettig' dat AZ-bestuur voor Pascal Jansen koos

RIJEKA - "Het was een hectisch weekend", begon Teun Koopmeiners op de persconferentie in Rijeka. Daarmee doelt hij op vertrek van trainer Arne Slot afgelopen zaterdag. De dag erna verloor AZ van FC Groningen, maar nu moet het vizier op het uitduel met Rijeka. Europese overwintering lonkt voor de Alkmaarders.

"Het is de voetbalwereld dat je heel snel moet schakelen", zegt de AZ-aanvoerder. "Ook het lekkere aan voetbal is dat er zoveel wedstrijden op het programma staan, zodat je je ergens anders op kan richten. Dat hebben we de afgelopen dagen gedaan en voelt goed."

Nieuwe trainer

Pascal Jansen nam het roer over van Slot. Daar is de spelersgroep blij mee. "We hebben als groep het vertrouwen in de nieuwe trainer uitgesproken. Hij kent ons door en door. Wij vinden het heel prettig dat hij door het bestuur naar voren is geschoven. We hebben met hem ook gezeten en naar hem het volste vertrouwen uitgesproken. En daarmee is het klaar voor ons en moeten we door."

Rijeka - AZ begint donderdagavond om 18.55 uur. Bij winst is AZ zeker van overwintering in de Europa League. Ook een gelijkspel is mogelijk voldoende, maar dat hangt af van het resultaat bij Napoli - Real Sociedad.