Vrijwilligers verkopen kerstbomen voor goede doelen in Schagen

SCHAGEN - De leden van de Ronde Tafel in Schagen, een serviceclub van jonge mannen die vriendschap hoog in het vaandel heeft, zamelen geld in voor het goede doel. Normaal doen ze dat al op Koningsdag maar dat kon dit jaar niet door gaan. Ze hebben zich daarom nu in de kerstbomenverkoop gestort.

"We zijn een groep mannen tussen de 25 en 40 jaar, uit alle beroepsgroepen", legt Bart Bootsma uit. "Vriendschap is daarbij belangrijk, maar ook dat we ons inzetten voor de goede doelen. Door corona konden we dit jaar niks doen, maar we hadden al wel toezeggingen gedaan dus zijn we nu met de kerstbomenverkoop de kas aan het spekken om lokale en internationale organisaties weer blij te maken."

Het gaat daarbij onder meer over de voedselbank, maar ook het weeshuis Lion King op Bali. "We hebben ervoor gekozen om alleen maar premium bomen te verkopen", zegt Perry Rood van de Ronde Tafel. "Ze zijn mooi vol, vallen niet uit en zijn heel mooi recht. En ze ruiken heerlijk. Alsof je het Deense bos in huis haalt", zegt hij lachend.

Reservering

"We hadden al flink wat reserveringen staan", zegt Bootsma. "Dus we hadden een goede start maar we hebben nog mooi wat bomen staan. We hebben twee maten. De kleintjes gaan het hardst nu", vult Rood aan. "We staan hier nog tot zondag. Mensen kunnen ze hier afhalen, maar we brengen ze tegen een kleine vergoeding ook thuis."

De leden, er zijn er in totaal 23, wisselen elkaar in ploegendiensten af. "Alle opbrengsten gaan naar het goede doel", zegt Bart Bootsma. Over schuine ogen vanuit de professionele kerstbomenverkopers maken ze zich geen zorgen. "Ik denk niet dat die jaloers zijn. We steken niks in eigen zak, we maken geen winst zoals zij. Bij ons gaat alles naar de organisaties."