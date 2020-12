Bezorgde ouders waarschuwen met website voor gewapende overvallen in Amsterdam-Noord

AMSTERDAM - Ouders in Amsterdam-Noord maken zich zorgen over de steeds gewelddadigere overvallen die daar het afgelopen jaar plaatsvonden. Om ouders en kinderen te waarschuwen, richtten een aantal ouders een website op, waar de locaties van de overvallen worden gemeld en beschreven. "We hopen dat kinderen zich hierdoor veiliger gaan voelen."

De 17-jarige zoon van Dirk-Jan Speets werd in oktober overvallen op de route naar Sportpark Kadoelen in Amsterdam-Noord. "Hij zat op een scooter samen met een vriend en omdat het slecht weer was besloten ze onder het viaduct te schuilen. Kort daarna kwamen er twee jonge gasten op de fiets en vroegen om de tijd." Dirk-Jan vertelt dat zijn zoon meteen wist dat het niet goed zat. "Op het moment dat hij besloot weg te rennen, kreeg hij een pistool op zijn borst." Paul* is na een gewapende overval op een vriendje van zijn zoon om tafel gaan zitten met een paar andere vaders en kwamen toen op het idee om de site te bouwen. "De site laat zien waar de berovingen hebben plaatsgevonden en zo kunnen ouders en kinderen de veiligste fietsroutes kiezen. Mijn eigen kinderen fietsen ook niet meer alleen naar hockey toe. Ze fietsen met een groepje of gaan met de auto." Tekst loopt door onder de video.

Bezorgde ouders maken website voor waarschuwen gewapende overvallen in Amsterdam-Noord - NH Nieuws

De sportclubs op Sportpark Kadoelen waarschuwen hun leden ook om niet alleen te fietsen. Voorzitter Tanja Stam: "Alle sportclubs hier hebben de ouders gevraagd om de kinderen te brengen of te organiseren dat ze met meerdere kinderen onder begeleiding van en naar de sportclub fietsen. Dat is natuurlijk niet zoals het zou moeten gaan, maar het is anders gewoon te gevaarlijk. We zien dat de overvallen steeds gewelddadiger worden en er zelfs messen en pistolen gebruikt worden." De politie laat weten dat er de afgelopen drie maanden, drie keer aangifte is gedaan van een gewapende overval op de route naar Sportpark Kadoelen. De wijkagent weet ervan en probeert het gebied in de gaten te houden. Maar de aantallen zijn volgens de politie niet hoog genoeg om meer extra maatregelen te rechtvaardigen.

Naast de website hoopt Paul ook op extra straatverlichting en cameratoezicht. Volgens Dirk-Jan is het daarnaast belangrijk om kinderen bewust te maken van straatroof. "We moeten als ouders onze kinderen bewust maken dat straatroof steeds vaker voorkomt. Ze kunnen er ook voor zorgen dat ze in minder kwetsbare situaties terecht komen door bijvoorbeeld geen dure telefoons bij zich te dragen." Stadsdeel Noord laat weten op te hoogte te zijn van de zorgen en dat er overleg plaatsvindt tussen het stadsdeel, politie en de sportclubs in het gebied over de veiligheid. Het overzicht van alle berovingen in Amsterdam-Noord staat op veiligeroutes.nl. De site is inmiddels 1400 keer bekeken. *Achternaam bekend bij de redactie.