Verkeer op drukke Larense Brink hoeft volgend jaar minder lang te wachten

Als belangrijkste maatregel worden er volgend jaar onder het wegdek extra detectielussen geplaatst. Deze lussen kunnen detecteren hoeveel verkeer er is. Als het rustig is, kunnen verkeerslichten eerder dan normaal op groen. Dat voorkomt dat verkeer voor niks staat te wachten. Ook moet het systeem detecteren hoe lang de wachtrij voor het verkeerslicht is. Als de rij erg lang is, kan het licht dan langer op groen.

Daarnaast moeten er andere slimme systemen aangelegd worden om de doorstroming te verbeteren. Dat moet ook voordeel opleveren voor hulpdiensten, die met loeiende sirenes komen aanrijden op het kruispunt en snel willen doorrijden. Het oponthoud op het kruispunt leverde met regelmaat klachten op van bijvoorbeeld de brandweer.

Wachttijden verkort

De tijdwinst die het verkeer straks op het kruispunt boekt, hangt af van de richting die het verkeer opgaat. Voor de ene richting is de winst groter dan de ander. Gemiddeld wordt de wachttijd voor auto's met 14 procent verkort, voor bussen zelfs 31 procent. Voor fietsers en voetgangers is de winst een paar procent.

De maatregelen op het kruispunt moeten volgend jaar worden doorgevoerd. Als alles volgens planning verloopt, gebeurt dat in het tweede of derde kwartaal. Alles bij elkaar kosten de maatregelen de gemeente Laren tussen de 50.000 en 75.000 euro.